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Efsane futbolcu Diego Maradona tutuklandı!

Efsane futbolcu Diego Maradona tutuklandı!

Dünyaca ünlü efsane futbolcu Diego Maradona, eski kız arkadaşı Rocio Oliva'ya olan 5 milyon Euro'luk borcunu ödemediği gerekçesiyle ülkesi Arjantin'de havaalanında tutuklandı.

Diego Maradona'nın geçtiğimiz Aralık ayında ayrıldığı 6 yıllık kız arkadaşı Rocio Oliva, efsane futbolcu için maddi tazminat davası açmıştı. Diego Maradona, menajeri olduğu kulüp Dorados de Sinaloa için Meksika'dan ülkesi Arjantin'e dönerken havaalanında yetkililer tarafından tutuklandı. Maradona'nın tutuklanma sebebi ise eski partnerine olan 5 milyon Euro'luk bir borcu olması ifade edildi. Tarafların 13 Haziran'da mahkemeye çıkacağı belirtildi.

Hayatı film olmuştu

Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın hikayesi beyaz perdede hayat buldu. Yıldız futbolcunun hayatını konu alan film ilk olarak Cannes Film Festivali'nde gösterildi. Belgeselin yönetmenlik koltuğunda ise Oscar ödüllü Asif Kapadia var. Kapadia, Maradona'ya filmi prömiyerden önce izletmek istediğini ancak efsane futbolcunun yoğunluğundan buna zaman ayıramadığını söyledi. "Belgeseli ona izletmek için çok çaba harcadık. Fakat gerçekten yoğun bir insan. Onu her aradığımda dünyanın farklı bir bölgesinde bulunuyor. Prömiyere gelmesini umuyorduk ancak omzundan bir operasyon geçirdiği için burada olamadı." Belgeselde, Maradona'nın kariyerinden unutulmaz anlar, yakınları ve ailesinin röportajları yer alıyor.

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