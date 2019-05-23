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Dorukhan Toköz için 7 milyon euro'luk teklif

Dorukhan Toköz için 7 milyon euro'luk teklif

Hollanda'nın güçlü takımlarından Ajax, Dorukhan Toköz için Beşiktaş'a 7 milyon euro'luk teklifte bulundu.

İtalyan, İngiliz ve İspanyol kulüplerinin peşinde olduğu Dorukhan Toköz için Ajax, Beşiktaş'a 7 milyon Euro'luk teklifle geldi.

Bu sezon gençlerden kurulu kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'nde yarı finali gören Hollanda kulübü, söz konusu rakamı 6 taksit halinde ödeme taahhüdünde bulundu. 

Beşiktaş teklifi geri çevirdi
Ancak 23 yaşındaki oyuncuyu 15-20 milyon aralığında bir rakama satmayı planlayan siyah-beyazlılar, teklifi geri çevirdi. Ajax'lı yöneticilere "Sizden oyuncu alabiliriz" mesajı verildi.

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