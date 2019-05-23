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Ahmet Hakan sessizliğini bozdu Ekrem İmamoğlu hakkında olay sözler

Ahmet Hakan sessizliğini bozdu Ekrem İmamoğlu hakkında olay sözler

Ahmet Hakan CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge Programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı gerilimden sonra ilk kez sessizliğini bozdu. “Ahmet Hakan gazetecilik yapmıştır. Adama niye hakaret ediyorsunuz kardeşim” demekten imtina etmesi üzdü" dedi.

Gazeteci Ahmet Hakan, geçtiğimiz gün kendisinin moderatörlüğünü yaptığı programa konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı  İmamoğlu'na ile arasında yaşanan tartışmaya ilişkin ilk defa açıklama yaptı.

''Hakaret ve tehditlere uğradım''

İmamoğlu'nun destekleyenler tarafından hakaret ve tehditlere uğradığını yazan Ahmet Hakan, şöyle devam etti:

-YOK yarıda kesmişim... Yok haksızlık yapmışım... Yok acayip sıkıştırmışım... Yok konuşturmamışım... Falan... Tarafsız Bölge programının sonunda, yani programı kapatmadan hemen önce... Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:  “Gerçekten memnun oldum. Dilerim ve isterim ki bütün kanallar bizi davet etsin, sohbet edelim. Sorulmayan sorular sorulsun. İçtenlikle teşekkür ediyorum size.”

İmamoğlu imtina etti

-Beni bu küfürlerden, hakaretlerden, tehditlerden ziyade... Televizyon binasından ayrılırken bana dönüp de “Ahmet Bey... Gayet güzel bir programdı... Biz çok memnunuz... Teşekkür ediyoruz size...” diyen Ekrem İmamoğlu’nun... Sosyal medyada taraftarlarının yürüttüğü bu alçakça linç kampanyası karşısında, “Ahmet Hakan gazetecilik yapmıştır. Adama niye hakaret ediyorsunuz kardeşim” demekten imtina etmesi üzdü. Teessüf ediyorum kendisine!'

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