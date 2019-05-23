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Türkiye'de Huawei kullanıcılarını yakından ilgilendiren gelişme

Türkiye'de Huawei kullanıcılarını yakından ilgilendiren gelişme

Teknoloji dünyası birkaç gündür Google'ın Huawei kararını konuşuyor. Peki alınan karar ile 90 gün sonra Android desteğini kaybetmek ile karşı karşıya kalan Huawei kullanıcılarını neler bekliyor? Bu durum Türkiye'deki yaklaşık 4 milyon Huawei kullanıcısını da yakından ilgilendiriyor.

ABD Ticaret Bakanlığı, dün kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı. 
 
ABD'nin aldığı karar Huawei'nin mevcut ürün ve ağların bakımı ve cep telefonlarının güncellenmesi için gerekli ABD yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor. Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak. 
 
90 gün sonra Google yasağı kullanıma girerse ne olacak? 
 
Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Huawei kullanıcısı olduğu belirtiliyor. NTV'nin haberine göre bu senaryo gerçekleşirse Huawei cihazlara sahip olan kullanıcılar Google’ın bazı Android güncellemelerinden mahrum kalacak. 
 
Huawei kullanıcıları bu yamaları ancak Android Open Source Project- Android Açık Kaynak Projesi'ne (AOSP) geldiğinde alabilecek.
 
Huawei telefon alanlar öemli hizmetlerden mahrum kalacak

90 günün sonunda anlaşma olmaz ve yasak kararı devreye girerse Huawei marka telefon alanlar Google Fotoğraf, YouTube, Google Harita, Google Drive, Google Duo görüntülü arama vb. uygulamalarına sahip olamayacak.

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