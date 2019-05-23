İzmir'de FETÖ ve PKK'ye çifte darbe: Çok sayıda gözaltı var

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda örgüt için faaliyette bulunan 8 kişi gözaltına alınırken; Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonlarda da, gözaltına alınan şüphelilerin devam eden adli tahkikat sürecini örgütün üst kadrolarına raporlayarak aktaran bir avukat da gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Tespit edilen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda fişek ve örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Tahkikat süreçleri raporlanmış

Teröre ikinci darbe ise FETÖ'ye geldi. Ekipler, FETÖ'ye düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin şüphelilerin devam eden adli tahkikat sürecini örgütün üst kadrolarına raporlayarak aktardığı iddia edilen İzmir Barosu'nda görevli adı açıklanmayan bir avukatı gözaltına aldı. Avukatın evinde yapılan aramada yüklü miktarda para bulunduğu belirtildi. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen avukatın sorgusunun sürdüğü bildirildi.