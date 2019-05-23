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Mustafa Destici'den "APO" çıkışı: Cumhur İttifakı'na kurulmuş bir tuzak

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesini eleştirerek, İstanbul seçimleri için "Cumhur İttifakı'na kurulmuş bir tuzak" olarak değerlendirdi.

Cumhur İttifakı'nda yer alan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesini eleştiren Destici, buradan bir oy beklentisi olamayacağını iddia etti.

BBP lideri Destici'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Cumhurbaşkanı'na ifade ettik"

-Apo'nun avukatlarıyla yaptığı görüşmeyi doğru bulmadığımızı ve kaygılarımızı sayın Cumhurbaşkanı'na ifade ettik. Bunun ötesinde de bir takım çevreler yapılan görüşmenin İstanbul seçimleri ile ilgili olduğunu dile getiriyor.

"Çok tehlikeli buluyorum"

-HDP ya da Kürt kardeşlerimizin oyları için yapıldığını iddia ediyor. Bunu ben daha çok tehlikeli buluyorum. Kürt kardeşlerimizin oylarını alabilmek için terörist başı ile görüşülmeye gerek yoktur.

"Cumhur İttifakı'na yapılan bir tuzak"

-İstanbul seçimleri özelinde bunun ben Cumhur İttifakı'na yapılan bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Buradan bir oy geleceğini düşünmüyorum. Tam tersi bir etki yapabilir.

İdam tartışmasını gündeme getirdi

-Görüşmeyi bir tarafa bırakın Apo'nun idam edilmesi gerekiyordu. Bizim, teröristler ve sapıklar için Meclis'e sunduğumuz bir idam teklifimiz var.

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