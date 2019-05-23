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Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili şok iddia! Hapse mi girecek?

Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili şok iddia! Hapse mi girecek?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili herkesi şaşırtacak bir gelişme var. Kaftancıoğlu hakkında 2 yıl 9 aydan 11 yıla kadar hapis cezası istendiği iddia ediliyor.

CHP'li Kaftancıoğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama', 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek', 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 15 Ocak 2018 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyle Kaftancıoğlu'nun 2 yıl 9 aydan 11 yıla kadar hapis cezası istendi.

Şikayet dilekçesi savcılığa sunuldu

Habere göre, hazırlanan iddianamede Kaftancıoğlu'nun sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımlar iddianamenin ana delil maddesini oluşturdu. 25 Ocak 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları tarafından Kaftancıoğlu hakkında şikayet dilekçesinin başsavcılığa sunulduğu ifade edildi.

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