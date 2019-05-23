Türk Sinemasının usta yönetmeni hayatını kaybetti Yavuz Özkan kimdir
Organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Türk sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Yavuz Özkan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Peki Yavuz Özkan kimdir? Hangi filmleri yönetti?
Bir süredir organ yetmezliği sıkıntısı çeken 77 yaşındaki ödüllü yönetmen Yavuz Özkan, 22 Mayıs Perşembe günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yoğun bakıma alınmıştı. Sevenlerinin acil şifalar dilediği Özkan, aynı gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Peki kariyerine pek çok film ekleyen Yavuz Özkan kimdir?
Türk sinemasına senarist, yönetmen ve yapımcı olarak aralarında 'Maden' (1978), 'Demiryol' (1979), 'Filim Bitti' (1989), 'Yengeç Sepeti' (1994), 'Bir Kadının Anatomisi' (1995), 'Hayal Kurma Oyunları'nın da olduğu 44 film kazandıran Yavuz Özkan Antalya Film Festivali, Adana Film Festivali, Ankara Film Festivali ve İstanbul Film Festivali, İskenderiye Film Festivali ve SİYAD'dan toplam 27 ödül kazanmıştı.
Yavuz Özkan, 1962 - 1965 arasında Kütahya'daki bir madende işçi olarak çalıştıktan sonra 1966'da dergi yayıncılığına başladı. Hikayeler yazmaya başlayan Yavuz Özkan, Kocaeli Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı.
1970'te kısa filmler çekerek yönetmenliğe başlayan Yavuz Özkan, 10 yıl boyunca Türk sineması adına önemli filmler ürettikten sonra 1980'de Paris'e gitti.