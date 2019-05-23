Turabi ABD'de servet kazandı! Şampiyonluk sonrası Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti

Ağabeyim Acun Ilıcalı'ya..: Her ne olursa olsun omuzuna Türkiye Bayrağını takınca yükü ağır oluyor. Bu yük altında ezilmediğim için çok mutluyum. Bu yarışa sunulmamın en büyük nedeni 2 şampiyonluğumun olmasıdır. Bu yüzden bana 3 projesinde yer veren ağabeyim Acun Ilıcalı’ya ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz sevenlerime çok teşekkür ederim.