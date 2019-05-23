Turabi ABD'de servet kazandı! Şampiyonluk sonrası Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti
Geçtiğimiz hafta Amerika'nın en zorlu yarışlarından “War of the Worlds” yarışmasında finale kalan eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, önceki akşam şampiyonluğunu ilan etti.
Daha önce 3 kez katıldığı Survivor yarışmasında 2 kez şampiyonluğu göğüsleyen Turabi Çamkıran, ABD'nin gündemine oturdu. Turabi, aylar süren “War of the Worlds” yarışmasının şampiyonu olduğunu ilan etti ve sosyal medya hesabından başta Acun Ilıcalı olmak üzere tüm sevenlerine teşekkür etti.
Büyük ödül olan 750 bin doları kazanan Turabi Çamkıran, yarışmayı kazandığı anda gözyaşlarına hakim olamadı. Duygularını sosyal medya hesabından dile getiren Turabi, Ilıcalı ile girdiği iddiayı kazandığını belirterek, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Yarıştan çok onur meselesiydi: Türk olmak zordur, dünya ile savaşırsın. Türk olmamak daha da zordur. Çünkü Türk’le savaşırsın. Birçok ülkenin yarıştığı Dünyalar Savaşı'nda Türkiye adına savaşı ben kazandım ve şampiyon oldum. Benim için yarıştan çok bir onur meselesiydi.
Ağabeyim Acun Ilıcalı'ya..: Her ne olursa olsun omuzuna Türkiye Bayrağını takınca yükü ağır oluyor. Bu yük altında ezilmediğim için çok mutluyum. Bu yarışa sunulmamın en büyük nedeni 2 şampiyonluğumun olmasıdır. Bu yüzden bana 3 projesinde yer veren ağabeyim Acun Ilıcalı’ya ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz sevenlerime çok teşekkür ederim.