Game of Thrones'un Sansa'sı Sophie Turner'dan "Final" çıkışı:
Game of Thrones'un finaline gelen tepkilere ilişkin 'Sansa' rolünü canlandıran Sophie Turner, "İzleyicilerin istediği gibi bitmedi diye saygısızlık yapılması çok yanlış" değerlendirmesi yaptı.
Fenomen dizi 'Game of Thrones’un finali izleyicileri tatmin etmedi. Öyle ki dizinin hayranları, 8’inci sezonun yeniden çekilmesi için imza kampanyası başlattı.
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Dizide 'Sansa Stark' karakterini canlandıran Sophie Turner, final ile ilgili eleştirilere cevap verdi. Güzel oyuncu, "Herkesin aklında kendi istediği bir final var ve işler kendi istedikleri yönde ilerlemeyince tepki göstermeye başlıyorlar.
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'Game of Thrones'u güzel yapan hep şaşırtıcı şeyler yaşanmasıydı. İmza kampanyaları ve eleştirilerin çok saygısızca olduğunu düşünüyorum.
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Bu dizide bir ekip, yazarlar ve filmciler emek veriyor. 10 sene boyunca yılda 11 ay çekim yaparak ortaya çıkartılıyor.
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