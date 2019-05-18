Diyarbakır'da PKK'ya nefes aldırılmıyor Teröristlere ait kış sığınaklarından neler çıktı

Operasyon kapsamında terör örgütü mensuplarınca kullanılan, biri 5 oda ve 3 girişten oluşan, biri 72 metrekare genişliğinde 5 odalı, biri 48 metrekare, biri 105 metrekare, ikisi 9 metrekare, üçü 6 metrekare genişliğinde, 34'ü değişik ebatlarda olmak üzere toplam 43 kış sığınağı ile 8 avcı boy çukurunun tespit edildiği kaydedilen açıklamada, bunların tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.