Ekrem İmamoğlu'yla ilgili gündemi sarsacak iddia! Tuzak kuruldu

Ankara kulislerine dair yazılar yazan gazeteci Sabahattin Önkibar, CHP İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili gündeme bomba gibi düşecek iddialarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu’nun Rum olup olmadığı tartışmaları sürerken gazeteci Sabahattin Önkibar'dan çok konuşulacak iddialar geldi.

Önkibar verdiği bir röportajda Ekrem İmamoğlu’na seçim öncesi tuzaklar kurulacağını söyledi.

Önkibar; ''Yapmaya çalıştıkları şey, çamur at izin kalsın durumu yaratmak. Bu yüzden de akla gelebilecek her türlü çamuru atacaklar. Montaj kasetler öne süreceklerini ve sahte belgeler hazırlandığı duyumunu aldım'' ifadesini kullandı.