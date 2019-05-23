Kent şekerden bayramda 6500 kişilik istihdam

Mondelez International Türkiye çatısı altında bulunan ve yarım asrı aşkın tarihiyle şekerleme alanında faaliyetlerini sürdüren Kent, "Kasaba Pazarları Projesi" kapsamında bu yıl ülke genelindeki 280 pazarda yer alarak Ramazan Bayramı döneminde 6 bin 500 kişiye iş imkanı sağlayacak.

First, Falım, Kent, Olips, Bonibon ve Jelibon gibi pek çok güçlü markasıyla sakız, şeker, hediyelik ve ikramlık kategorilerinde pazar liderlerinden olan, çikolata ve bisküvi kategorilerinde ise Milka, Toblerone ve Oreo gibi markaları bünyesinde bulunduran Mondelez International Türkiye, Gebze'de bulunan büyük üretim tesisiyle bin 50 kişiye istihdam sağlarken bu tesiste üretilen ürünleri de 50 ülkeye ihraç ediyor.

Kasaba pazarlarında bayram şekeri

Türkiye'de 20 bin satış noktası, 65 bin standı ve 4,5 milyon görsel malzemesiyle tüketiciye ulaşan Kent, bu yıl İstanbul başta olmak üzere, Bursa, İzmir, Konya, Gaziantep, Erzurum gibi kentlerde bayram alışverişinin yoğun yaşandığı "Kasaba pazarları"nda bayram şekerlerini satışa sunacak.

Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz: "Hediyelik ve ikramlık olarak adlandırılan bayram şekeri pazarı yaklaşık 300 milyon lira. Kent markası, bayram şekeri kategorisinde yüzde 49 pazar payına sahip. Bu bayram için Gebze'deki tesisimizde 12 bin tonluk üretim gerçekleştirdik. Bayram döneminde Türkiye genelinde kasaba pazarları dahil 20 bin satış noktasında tüketicilerle buluşuyoruz" dedi.