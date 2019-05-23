Kimler bedelliden faydalanamayacak? Yeni askerlik sisteminin detayları

Yeni askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Konuyla ilgili Ak Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş açıklama yaptı. Bedelli askerlik sürekli hale gelecek. Peki kimler bedelli yapabilir kimler yapamaz? İşte tüm ayrıntılar;

Askerlik sistemi değişiyor. Konuyla ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklif olduğu gibi yasalaşırsa askerlik herkes için 12 aydan 6 aya indirilecek. 6 ayı tamamlayarak terhis olma hakkı elde eden askere (isteğe bağlı olarak) 6 ay daha devam etmesi durumunda 2 bin lira aylık ödenecek.

6 ay askerlik yapmış olanlar terhis alacak

Yeni sistem yasalaştığında, 6 ay askerlik yapmış olanlar terhis olabilecek. Teklif 1 aylık bedelli askerliğin ise kalıcı hale getirilmesini öngörüyor. 30 bin lira olarak belirlenen ücret ise peşin alınacak.

AK Partili Muş'tan açıklama

Ak Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Yoklama kaçakları ve bakaya kalanlar bedelliden yararlanamayacak'' dedi.

Muş, bedelli askerlikle ilgili maddeleri şöyle sıraladı;

-Yeni sistemde askerlik 6'aya düşecek.

-Yoklama kaçakları ve bakaya kalanlar bedelliden yararlanamayacak.(Yoklama kaçağı olanlar bundan sonraki süreçte bedelliden sadece bir seferlik faydalanacak. İstisnai bu durumdan sonra bir daha yoklama kaçakları bedelliden faydalanamayacak)

-Bedelli kalıcı olacak, yaş sınırı kalkacak.

-6 ayı dolduranlar isterse terhis olabilecek.

-20 yaşını dolduranlar bedelliden faydalanabilecek.

-31 bin TL ücreti peşin alınacak. Taksit olmayacak.