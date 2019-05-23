Kozalak ve kuru dalları işleyerek 25 ülkeye ihracat yaptı

Uşak'ın Banaz ilçesinde yaşayan Ramazan Çevirgen (45), ormanlık alanlardan topladığı kozalak, yosun, bitki ve ağaç kabuklarından dekoratif süs bitkileri yapıyor. Çevirgen bu ürünleri, 25 ülkeye ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Uşak'ın Banaz ilçesinde yaşayan Ramazan Çevirgen (45), ormanlık alanlardan topladığı kozalak, yosun, bitki ve ağaç kabuklarından dekoratif süs bitkileri yapıyor. Çevirgen bu ürünleri, 25 ülkeye ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Banaz'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Ramazan Çevirgen, 2018 yılında Tarımsal Kalkınma ve Destekleme Kurumu'ndan aldığı destekle kurduğu 5 bin metrekarelik fabrikada dekoratif süs bitkisi üretimine başladı. İşletmesinde 25 kişiyi istihdam eden Çevirgen, ürettiği dekoratif süs bitkilerini Almanya, Hollanda, Fransa başta olmak üzere 25 ülkeye ihraç ediyor.

Almanya'da ağabeyiyle birlikte dekoratif süs ürünleri satan bir firmada çalıştığını anlatan Çevirgen, 22 yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. İki yıl sonra dekoratif süs bitkisi üretimine başlayan Çevirgen, geçen yıl aldığı destekle işini büyüttü. Ağabeyinin düşüncesiyle Banaz'da tesis kurduklarını kaydeden Ramazan Çevirgen, doğada bulunan kozalak, yosun, kuru dallar gibi bitkileri işleyerek dekoratif ürün haline getiriyor. Bugün 25 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Çevirgen, ürünleri 10 cent ile 75 euro arasında satıyor.





