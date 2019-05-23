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Moses'e İtalyan devinden talip var

Moses'e İtalyan devinden talip var

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı kanat oyuncusu Moses için İnter iddiası gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses için, İtalya'dan transfer iddiası gündeme geldi.

Gelecek sezon İnter'in başına geçecek olan İtalyan teknik adam Antonio Conte, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Chelsea'de olan Victor Moses ile ilgilendiği yönündeki iddialar İtalyan basınına yansıdı.

12 milyon gözden çıkarıldı
İngiliz ekibi Chelsea'da görev aldığı dönemde Victor Moses'i sağ kanatta oynayan İtalyan teknik adamın gelecek sezon için Victor Moses'i kadrosunda düşündüğü ve İnter yönetiminin bu transfer için 12 milyon Euro gibi bir rakamı gözden çıkartabileceği iddia edildi.

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