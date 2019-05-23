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23 Haziran seçimlerinin kilit partisi Saadet Partisi kime oy verecek Yıldırım açıkladı

Bu seçimin kilit partisi Saadet Partisi'nin AK Parti'ye oy verip vermeyeceği tartışılırken AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan Saadet oylarıyla ilgili açıklama geldi.

Habertürk'te yayımlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programında, gazeteci Didem Arslan'ın sorularını cevaplayan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Saadet Partilileri kendisine oy verip vermeyeceği konusunda açıklamalarda bulundu. Saadet Partililerin büyük oranda kendisine oy vereceğini belirterek şu açıklamalarda bulundu.

Saadet Partililer büyük oranda oy verecek

Ben Saadet Partisi'ne oy veren kardeşlerimizden tekrarlanacak seçimlerde bana büyük oranda oy vereceklerini düşünüyorum. Rahmetli Erbakan hocamız Teknik Üniversite'den benim hocamdı. Ondan çok şey öğrendim.

Erbakan hoca hayatı boyunca milli ve yerli vurgusu yaptı

Erbakan hoca hayatı boyunca milli ve yerli vurgusu yaparak siyasi ömrünü tamamlamıştır. Türkiye'nin özgün savunma sanayinin olması gerektiğini söylemiştir. Hayatı boyunca da hep partisinin kapatılmasına karşı mücadele etmiş bir insandır. Vesayete karşı onurlu bir duruş ortaya koymuştur. Büyük bir liderdir, Allah mekanını cennet eylesin.

Biz Erbakan'ın öğrencileriyiz

Beni gençlik yıllarından beri çok etkileyen bir liderdir. Onun takip ettiği yolu, onun sağlığında kısmen de olarak gördüğü bir çok şeyi onun öğrencileri olarak Recep Tayyip Erdoğan ve biz gerçekleştirdik. Bunun savunma sanayi yüzde 64 yerli orana çıktı. Darbe girişimlerinin karşısında ceketini alıp giden siyasetçiler yok. Aslanlar gibi direnen bir siyaset anlayışı var."

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