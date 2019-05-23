Zonguldak'ta bin 500 yıl yetecek 1,5 milyar tonluk kömür rezervi bulundu!

ZONGULDAK havzasında 1,5 milyar tonluk kömür rezervi bulunduğunu açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, rezervin tüketilmesinin bin 500 yılı bulacağını belirtti.

Cansız, hedefin ise yılda 5 milyon taş kömürü çıkarmak olduğunu söyledi.

Yerin 560 metre altında işçilerin sofrasına konuk alan Bakan Yardımcısı Cansız, yaklaşık 2 saat maden ocağında kaldı. Çıkışta konuşan Cansız, madenciliğin dünyadaki en kutsal mesleklerden biri olduğunu söyledi.

"Bizim tüketmemiz bin 500 yılı alacak"

Zonguldak havzasında 1,5 milyar tonluk kömür rezervi bulunduğunu ifade eden Cansız, "Üretim seviyesiyle bunu bizim tüketmemiz bin 500 yılı alacak. TTK Genel Müdürlüğü’nün başlattığı mekanize ve yarı mekanize sistemin uygulanabilirliğini bizatihi kendimiz görmüş olmaktan mutlu olduk" diye konuştu.

"Zonguldak’ın kömürüyle azaltmış olacağız"

Cansız, "Bunu kullanan arkadaşlarımızın da sistemi içselleştirmiş olduklarını görmek de ayrıca mutlu etti. Biz dışa bağımlılığımızı orta vadede büyük bir oranda Zonguldak’ın kömürüyle azaltmış olacağız. Bu vesile ile burada gördüğüm manzara, genel müdürlüğün yenilikçi uygulamaları devreye alması, çalışanlarımızın motivesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti." ifadelerini kullandı.