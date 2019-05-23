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NASA'nın başlattığı İsmini Mars'a Gönder projesine büyük ilgi

NASA'nın başlattığı İsmini Mars'a Gönder projesine büyük ilgi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 2020'deki Mars görevi için başlattığı proje sosyal medyada büyük ilgi çekti. Rekor katılım ise Türkiye'den geldi.

NASA'nın başlatmış olduğu 'İsmini Mars'a Gönder' kampanyasına en fazla katılım gösteren ülkeler sıralamasında Türkiye, birinci sırada yer aldı. Türkiye'den 308 bin 454 kişi ismini Mars'a göndermek için NASA'ya başvurdu. 

Mars'a yeni Rover uzay aracı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2020 yılında Güneş sistemindeki en yakın komşumuz olan Mars'a yeni bir Rover uzay aracı gönderecek. Uzay meraklılarını bu görevin içine isimleri ile dahil etmek isteyen NASA, Send Your Name to Mars (İsmini Mars'a Gönder) adlı bir kampanya başlattı. Bu kampanya sayesinde hazırlanan web sayfasını ziyaret edenler formu doldurduktan sonra isimleri gidecek uzay aracının içine yerleştirilecek olan çipe yazılacak.

Dünyada 1 milyon 615 bin 864 kişi başvurdu

Formun doldurulmasından sonra 2020'deki Mars görevi için temsili bir biniş kartı veriliyor. Kartın şekli aynı uçak biletlerini benzetilerek tasarlanmış hatta esprili bir yaklaşım ile uçaklarda uçulan mesafeye göre verilen mil puanları bile yer alıyor. Konunu sosyal medyadan duyulması üzerine dünya çağında 1 milyon 615 bin 864 kişi başvuru yaptı. En yüksek katılımı sağlayan ülkeler arasında Türkiye ise birinci sırada 308 bin 454 kişi ile yer alıyor. 

Araç eski mikrobik yaşam formları arayacak

NASA, Mars 2020 isimli projesinde geliştirdiği insansız izci aracıyla, kızıl gezegende eski mikrobik yaşam formları arayacak. 2012 yılında Mars'a inen Curiosity uzay aracının devamı niteliğinde geliştirilen ve 2020'nin temmuz veya ağustos ayında uzaya gönderilmesi beklenen yeni araç, aynı zamanda Mars arazisinde yüzey altı ve üstünde taş ve toprak örnekleri toplayacak. 

30 Eylül'e kadar kayıt yaptabilir 

İsimler, Mars 2020 uzay aracında bulunan çiplere işlenip Mars'a gönderilecek. Ayrıca ismini kaydedenlere NASA tarafından bir hatıra biniş kartı veriliyor. Kayıtlar 30 Eylül'e kadar sürecek.  

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