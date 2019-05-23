HABER /  FENERBAHÇE
ADV Kudüs'e dokun berekete ortak ol

Fenerbahçe, İrfan Can ile ilgileniyor

İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe, İrfan Can ile ilgileniyor

Fenerbahçe, Başakşehir’in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci ile ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde İrfan’a Fenerbahçe forması giydireceği iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon bekleneni veremeyen Fenerbahçe transfer harekatına erken başladı. Dün Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’de oynamak istediği açıklamasını yapmasının ardından bir iddia da İrfan Can Kahveci için geldi.

Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın İrfan Can’ı çok istediği ve yaz transfer döneminde İrfan’ın Fenerbahçe’ye transfer olacağı iddia edildi. 

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 36 maçta forma giydi ve 4 gol, 5 asistlik performans gösterdi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
FETÖ'den yargılanan eski milli futbolcu Zafer Biryol'a tahliye!
FETÖ'den yargılanan eski milli futbolcu Zafer Biryol'a tahliye!
23 Haziran seçimlerinin kilit partisi Saadet Partisi kime oy verecek Yıldırım açıkladı
23 Haziran seçimlerinin kilit partisi Saadet Partisi kime oy verecek Yıldırım açıkladı
Zonguldak'ta bin 500 yıl yetecek 1,5 milyar tonluk kömür rezervi bulundu!
Zonguldak'ta bin 500 yıl yetecek 1,5 milyar tonluk kömür rezervi bulundu!
Abdullah Avcı bombası! Emre ve Visca'yla Fener'e geliyor
Abdullah Avcı bombası! Emre ve Visca'yla Fener'e geliyor
Kimler bedelliden faydalanamayacak? Yeni askerlik sisteminin detayları
Kimler bedelliden faydalanamayacak? Yeni askerlik sisteminin detayları
Erkan Baş'tan Buket Aydın iddiası: Geri döndü 60 güvenlikçi işten atıldı
Erkan Baş'tan Buket Aydın iddiası: Geri döndü 60 güvenlikçi işten atıldı
ÖNCEKİ HABERLER
YKS sınav yerleri açıklandı mı 2019 YKS ne zaman geri sayım
YKS sınav yerleri açıklandı mı 2019 YKS ne zaman geri sayım
Öğrenciler kodlamayı 'Maskod' ile öğrenecek
Öğrenciler kodlamayı 'Maskod' ile öğrenecek
Sen Anlat Karadeniz 53. bölüm fragmanı sezon finali
Sen Anlat Karadeniz 53. bölüm fragmanı sezon finali
Moses'e İtalyan devinden talip var
Moses'e İtalyan devinden talip var
NASA çalışanı olan tek Türk mühendis Sinop'ta konuştu
NASA çalışanı olan tek Türk mühendis Sinop'ta konuştu
Tulu Bacı kimdir kaç yaşında Enes Batur ile evlendi mi?
Tulu Bacı kimdir kaç yaşında Enes Batur ile evlendi mi?
Kozalak ve kuru dalları işleyerek 25 ülkeye ihracat yaptı
Kozalak ve kuru dalları işleyerek 25 ülkeye ihracat yaptı
ATA AÖF LMS sınav sonuç sorgulama ATA AÖF sonuç sayfası
ATA AÖF LMS sınav sonuç sorgulama ATA AÖF sonuç sayfası
Yorumlar