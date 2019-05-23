YKS sınav yerleri açıklandı mı 2019 YKS ne zaman geri sayım

YKS sınavı ne zaman sorusu üniversite hayali kuran binlerce öğrencinin gündeminde. 3 farklı oturumla yapılacak olan YKS yani üniversite sınavı 15 ve 16 Haziran'da yapılacak. YKS sınav yerlerinin ve YKS sınav giriş belgelerinin haziranın ilk haftası YANİ 4-5 Haziran'da açıklanması bekleniyor.

YKS sınavı ne zaman geri sayım başladı. Binlerce öğrencinin hayalini kurduğu üniversiteye girmeyi hedeflediği YKS sınavları 3 farklı oturumla 15-16 Haziran'da yapılacak. YKS sınav yerlerinin ve YKS sınav giriş belgelerinin haziran ayının ilk haftası yani 4-5 Haziran'da açıklanması bekleniyor.

2019 YKS sınav giriş belgelerinin hangi tarihte açıklanacağını sorgulayan öğrenciler, okulların kapanmasına kısa bir süre kala internetten yaptıkları araştırmalara hız verdi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan YKS için sınav giriş yerleri hakkında henüz bir bilgi vermedi. Ancak, geçtiğimiz yılın YKS sınav giriş yerleri yayımlanma tarihi baz alındığında, bu yıl sınav giriş yerlerinin 4-5 Haziran tarihlerinde yayımlanması bekleniyor.

2019 TYT, AYT, YDT SINAV TARİHLERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika

ADAYLAR SINAVA GİRERKEN YANLARINDA HANGİ BELGELERİ BULUNDURMAK ZORUNDADIR?

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

2) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,

Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,

T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı ve mühürlü “Geçici Kimlik Belgesi” geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)