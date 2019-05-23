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FETÖ'den yargılanan eski milli futbolcu Zafer Biryol'a tahliye!

FETÖ'den yargılanan eski milli futbolcu Zafer Biryol'a tahliye!

FETÖ'den yargılanan eski milli futbolcu Zafer Biryol'un tahliyesine karar verildi.

Eski futbolcular Bekir İrtegün, ZaferBiryol, Ömer Çatkıç ve Uğur Boral'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, tutuklu yargılananZafer Biryol'un tahliyesine karar verildi.

Zafer Biryol Fenerbahçe ve Bursaspor'da futbol oynamıştı.

"3 çocuğum var, eşim yalnız bakıyor"

Duruşmada, söz alan sanık Biryol, örgüt hakkında bildiği her şeyi söylediğini belirterek, "Bunların ne olduğunu anlayınca sohbetlerine gitmedim. 3 çocuğum var, eşim yalnız bakıyor. 18 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi. 

Beyanda bulunan diğer sanık avukatları ise müvekkilleri hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebinde bulundu. 

Duruşma tarihi 3 Temmuz

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyada gelinen aşama, suçun vasıf ve mahiyeti, delil durumu, savunmasının alınması, sabit ikametgah sahibi olması ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tutuklu sanık Zafer Biryol'un tahliyesine karar verdi. 

Yurt dışına çıkış yasağı

Bu sanıkla ilgili, "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasını da hükme bağlayan heyet, sanıkların D-Smart üyeliklerinin iptal edilip edilmediği ve Samanyolu, Bugün ve Kanaltürk adlı televizyon kanallarının yayından kaldırış tarihlerinin sorulmasına yönelik şirkete yazı yazılmasını da kararlaştırdı. 

Sanıkların FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıp kullanmadıklarının İstanbul Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'ne sorulmasına karar veren heyet, duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi. 

Biryol'un da tahliyesiyle, dava kapsamında tutuklu yargılanan sanık kalmadı. 

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tüm sanıkların ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. İddianamede bazı sanıkların FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" programını indirdikleri, örgütün bankasına para yatırdıkları ve sohbetlere katıldıklarına yönelik iddialar sıralanıyor.

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