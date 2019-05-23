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CHP CNN Türk’ü ABD'deki merkezinde protesto edecek

CHP CNN Türk’ü ABD'deki merkezinde protesto edecek

Cumhuriyet Halk Partisi Amerika Temsilcisi Yurter Özcan, CNN Türk’ü, CNN Genel Merkezi’nde protesto edeceklerini duyurdu.

Daha önce CNN Türk’ün taraflı yayınlarını CNN’e şikayet eden Yurter Özcan yaptığı paylaşımda “Yazılı şikayetlerimize ek olarak, 9 Haziran’da Atlanta CNN Genel Merkezi, Washington ve New York’ta CNN Türk’ü protesto eylemi düzenliyoruz” dedi.

CNN Türk’ün Müdürü Bora Bayraktar’ın AK Parti heyeti ile birlikte Washington’da olduğunu öne süren Özcan, Bayraktar’ın CNN Türk’te Ekrem İmamoğlu’nun konuk olduğu, Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programının yarıda kesilmesi ile ilgili yaptığı konuşma için “En azından sahibinin sesi olduğu itiraf etmiş” dedi.

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