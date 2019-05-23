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Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na görüntülü yanıt

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na görüntülü yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'İstanbul'da işi nedir, gitsin Ankara'da otursun' sözlerine sosyal medyadan görüntülü yanıt geldi.

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun son günlerde Soylu'yu hedef alarak "Süleyman Soylu'nun İstanbul'da işi nedir, gitsin Ankara'da otursun" yaptığı açıklama polemiğin fitilini ateşledi. Bu sözlere tepki gösteren Soylu'dan, Twitter hesabından yazılı ve görsel cevap geldi.

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Bakan Soylu, "Ekrem İmamoğlu benim için "Süleyman Soylu'nun İstanbul'da işi nedir, gitsin Ankara'da otursun." diyor. Ben İçişleri Bakanıyım. Gabar Dağı'na çıktığımda, Kato'ya çıktığımda, "Süleyman Soylu’nun Gabar'da, Kato'da ne işi var?" dedin mi de şimdi İstanbul'da ne işi var diyorsun?" diye yazdı.

İmamoğlu ile Soylu arasında ayrıca İBB'deki belediyenin verilerinin kopyalanması talimatı tartışması yaşandı.

Soylu'dan veri kopyalama tepkisi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun belediyenin verilerini kopyalama talimatına ilişkin "Bir tehlike var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geldiğinde ilk icraatı verileri kopyalamak oldu. Ben İçişleri Bakanı'yım. Türkiye'nin bütün istihbaratı İçişleri Bakanlığında. Jandarma, emniyet istihbaratı. Türkiye'nin bütün bilgileri orada. Ne yapmam lazım? İçişleri Bakanlığına geldiğim ilk gün verileri kopyalayıp kasaya mı koymam gerekir? Bu devlet bana namusunu ve mahremini emanet etmiş. Bu yapılabilecek bir şey mi? Bu hepimize lazım. Herkese lazım. Bu yapılır mı?" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB'deki belediyenin verilerinin kopyalanması talimatını eleştirisine dün cevap verdi. İmamoğlu şunları söyledi;

"Ayıptır, günahtır, iftiradır. Mahkeme, böyle bir davanın karşılığı yoktur dedi. İBB'nin bünyesinde kalmak üzere teftiş kurulu görevlileriyle, 31 Mart, 31 Ocak,17 Nisan, yani görevi aldığımız tarihteki verilerin tespit altına alınıp İBB bünyesinde tutulması. Herkes birbirinden daha fazla devletinin namusunu korur. Kusura bakma ben senden daha iyi korurum."

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