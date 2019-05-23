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Nagehan Alçı'dan ezber bozan "Özür" açıklaması: Yanlış yapmışım

Nagehan Alçı'dan ezber bozan "Özür" açıklaması: Yanlış yapmışım

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve AYM hakkında yazdığı köşe yazısı için "Hepinizin huzurunda itiraf ediyorum ki yanlış yapmış ve yanılgı içine düşmüşüm" diyerek özür diledi.

Habertürk yazarı Alçı, 'Özür' başlıklı yazısında "Türkiye’nin özgürlükçü demokratik hukuk devletine yönelmesi sürecine Zühtü Arslan ve AYM’nin herhangi bir önemli katkı yapacağına artık inanmıyorum" ifadesini kullanarak "Tüm okurlarımdan özür dilerim. Yanılmışım" diye yazdı.

(...) Alçı, "Bir gazeteci temennilerini tespit diye yazmamalı ama ben yazmışım. Zühtü Arslan ve Anayasa Mahkemesi'ne güvenmiş ve inanmıştım çünkü" dedi.

"Yazdıklarımın tam tersini düşünüyorum"

(...) Alçı, "Biz köşe yazarları doğru söylediğimiz ve haklı çıktığımız noktaları vurgulamayı çok severiz. Eğer tespitlerimizin isabetli olduğu netleşirse bundan büyük haz duyar ve bunu da tekrar tekrar ifade etmeye bayılırız. Fakat söylediklerimiz doğru çıkmazsa ve tespitlerimiz yanlışlanırsa da bu hakikatin üstünü örteriz. Bu gerçeği yok sayarız.

Anayasa Mahkemesi’nin dünkü Osman Kavala kararından sonra artık bu yazdıklarımın tam tersini düşünüyorum. Türkiye’nin özgürlükçü demokratik hukuk devletine yönelmesi sürecine Zühtü Arslan ve AYM’nin herhangi bir önemli katkı yapacağına artık inanmıyorum." değerlendirmesi yaptı.

"AYM üyelerine sormak istiyorum"

(...) "En başta iyi tanıdığım bir hukukçu olan Sayın Zühtü Arslan’a ve tüm Sayın AYM üyelerine sormak istiyorum" diyen alçı, şu soruları sıraladı: Anayasa Mahkemesi’nin görevi devleti mi korumak ve kollamaktır? Yoksa toplumsal hiçbir gücü olmasa bile bu ülkede yaşayan bireyleri mi korumaktır? Hukuk hangisine tekabül eder?

"Hep devletin hukuku geçerli oldu"

(...) Alçı, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu satırları yazarken çok üzgünüm ama hakikat bu. Ülkemiz hiçbir zaman hukuk devleti olmadı. Hep devletin hukuku geçerli oldu.

Şimdi de öyle devam ediyor ve AYM’nin de bu duruma bir itirazı yok gibi gözüküyor. Yeniden siz okurlarımdan tüm bu yazdıklarımdan dolayı özür diliyorum...

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