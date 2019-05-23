Athena Gökhan'dan Fatih Mehmet Maçoğlu'na tepki! Kaos olur
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve İmamoğlu'na destek açıklamalarıyla çok konuşulan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Tunceli Belediyesi'nin tabelasını değiştiren Fatih Mehmet Maçoğlu'na tepki gösterdi.
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Tunceli'de belediye tabelasında "Tunceli" ibaresinin yerine "Dersim" kullanılması kararını sosyal medyadan eleştirdi. Tunceli Belediye Meclisi, Türkiye Komünist Partisi'nden aday olarak seçilen ve "Komünist Başkan" olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında yapılan olağan ve olağanüstü toplantılarda kararlar aldı.
Tunceli Belediyesi, meclis toplantılarında alınan karara göre belediye hizmet binalarındaki tabelaların 'Dersim Belediyesi' olarak değiştirilmesinin oy çokluğuyla kabul edildiği bilgisi yer aldı. Son günlerde siyasi söylemleriyle gündem olan Gökhan Özoğuz, daha önce desteklediği Maçoğlu ile bu açıklama sonrası ters düştü.
Meclis kararıyla değiştirilmeli
Özoğuz Twitter hesabından "Bir değişim varsa bile kanuni olarak meclisden geçip onaylanması lazım. 1935 de yukarıda yazıdaki nedenlerden dolayı değişmiş. Bugün tekrar değişecekse meclis kararı ile kanuni yollardan değişir. Yoksa 1935 Tunceli kabul edilmiştir! Ferdi, duygusal karar almalar kaos yaratır" alınan kararın yerinde olmadığını dile getirdi.