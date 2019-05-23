Athena Gökhan'dan Fatih Mehmet Maçoğlu'na tepki! Kaos olur

Meclis kararıyla değiştirilmeli

Özoğuz Twitter hesabından "Bir değişim varsa bile kanuni olarak meclisden geçip onaylanması lazım. 1935 de yukarıda yazıdaki nedenlerden dolayı değişmiş. Bugün tekrar değişecekse meclis kararı ile kanuni yollardan değişir. Yoksa 1935 Tunceli kabul edilmiştir! Ferdi, duygusal karar almalar kaos yaratır" alınan kararın yerinde olmadığını dile getirdi.