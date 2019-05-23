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Pazar gününün hakemleri belli oldu

Anadolu Ajansı
Pazar gününün hakemleri belli oldu

Ligin son haftasında pazar günü yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde pazar günü saat 19.00'da başlayacak 4 müsabakada görevli hakemler şunlar:

Göztepe-MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır

İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus

Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor: Ali Palabıyık

Fenerbahçe-Antalyaspor: Halis Özkahya

Ligde yarın ve 25 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçları yönetecek hakemler dün açıklanmıştı.

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