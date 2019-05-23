Boynuna ip bağlı şekilde ölü bulundu

Aksaray'da 17 yaşındaki genç, boş arazide bahçe duvarına çarpmış otomobilin içinde boynuna ip bağlı halde ölü bulundu.

Olay, saat 08.30 sıralarında Tacin Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri sabah saatlerinde boş bir arazide bahçe duvarına çarpmış bir otomobili fark edince polise ve ambulansa haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polisin 68 KP 507 plakalı otomobilde yaptığı incelemede şoför mahallinde bir gencin boynunda ip bağlı halde hareketsiz olduğunu gördü.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde de gencin öldüğü belirlendi. Polis ekipleri şahsın üzerinde yaptığı incelemelerde çıkan kimlikten cesedin 17 yaşındaki V.E.S olduğunu tespit etti. Olay yerinde geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri, gencin boynundaki ipin parçalarını da aracın geliş istikametine göre yaklaşık 100 metre gerideki aydınlatma direğine bağlı olarak buldu.

Polis, otomobilin de gencin bir yakınına ait olduğunu tespit ederken, yapılan araştırmalarda araçta bulunan ajandada bir kızın ismi yazdığı ve gencin ölmeden önce yazdığı ön görülen ‘Özür diledim' notu bulundu. Gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, V.E.S'nin intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin tespiti için çalışma başlattı.