Nihat Özdemir TFF Başkanlığı için adaylığını açıkladı

TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, federasyonun 1 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Özdemir, ''Önümüzdeki sezon da mevcut yabancı oyuncu kuralı ile devam edeceğiz" dedi.

TFF'de Başkan Vekili olarak görev yapan Nihat Özdemir, haziranda yapılacak olan seçimli genel kurulda başkan adayı olacağını bugün gerçekleştirdiği basın toplantısı ile duyurdu.

Futbolun yeni patronu olmak isteyen Nihat Özdemir, şu ifadeleri kullandı;

''Önümüzdeki sezon da mevcut yabancı oyuncu kuralı ile devam edeceğiz. Hedefimiz Türk futbolunu daha da yukarılara çıkarmak ve istikrarlı bir şekilde dünya sıralamasında ilk 10 arasında yer almasını sağlamak olacaktır.''



Ali Dürüst yeni yönetimde olacak mı?

Nihat Özdemir, bir dönem Galatasaray'da görev yapan ve şu an TFF'de yöneticilik yapan Ali Dürüst'ün yeni yönetimde olup olmayacağını şu an söyleyemeyeceğini ifade etti.

Ali Koç'la arasında sorun var mı?

Ali Koç'la aralarında problem olmadığını ifade eden Özdemir, ''Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la beraber Fenerbahçe'nin en zor döneminde, 3 Temmuz döneminde beraber çalıştım. İyi ve fedakar bir Fenerbahçeli. Kendisiyle görüşüyorum. Herhangi bir sorun yoktur.'' şeklinde konuştu.

''Verdiğimiz ücretler de doğru''

Hakemlere verilen ücretlerin doğru olduğunu belirten Özdemir, ''Biz Türkiye'de hakemlik yapmayı cazip hale getirmek istiyoruz. Cazip olursa aday sayısı artar ve onların arasından seçim yapabiliriz. Kimsenin Yusuf Namoğlu'nun dürüstlüğünden şüphe duymaması gerekir. Hakemlik sektörünü daha kaliteli bir seviyeye getirmeyi amaçlıyorum. Verdiğimiz ücretler de doğru.'' dedi.

Demirören'e teşekkür etti

Haziranda seçimli genel kurul olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Özdemir, "Yıldırım Demirören 7 yıl boyunca Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunduktan sonra görevinden ayrıldı. Kendisine futbol ailemiz adına teşekkür ediyorum. Kalan 3 aylık süreyi Hüsnü Güreli Bey sorumluluk alıp bu süreci tamamlamak üzeredir. Kendisine de yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.'' dedi.

''4 yıl Türk futbolunu yönetmeye talibim"

''Futbolda başarının en önemli anahtarlarından birisi de istikrardır.'' diyen Özdemir, ''Hepimizin bildiği gibi Ankaragücü'nün ardından uzun yıllar Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticiliğini yaptım. 4 yıldır da TFF de Başkan Vekili olarak görevimi sürdürmekteyim. Burada çok değerli insanlarla çalıştım. Hep birlikte önemli işlere imza attık. Yıldırım Bey ile başladığımız projeleri devam ettirmek, yenilerini eklemek Türk futbolunu daha da ileriye taşımak için 1 Haziran'da yapılacak seçime adaylığımı koydum. Ben futbolun Nihat abisi olarak güçlü tesisleşme, sorunsuz mali yapı, istikrarlı başarı, hoşgörülü futbol iklimi için 4 yıl Türk futbolunu yönetmeye talibim" diye konuştu.





"Kurullarımızın bağımsız çalışmalarına önem vereceğiz"

Nihat Özdemir, kurumsal çalışma düzeninin bir numaralı öncelikleri olacağını vurgulayarak, "Bütün kurullarımızın tamamen bağımsız çalışmalarına önem vereceğiz. MHK, Disiplin ve Tahkim Kurulları Beylerbeyi Tesisleri'nde çalışmalarına devam edecektir. Kulüp lisans kurulunda gerekli reformları yapmak için tüzük değişikliklerimizi hazırladık. Kurullarımızda çalışacak arkadaşlarımızda en önem vereceğimiz konuların başında liyakat olayı gelmektedir.'' dedi.





''MHK'de reform şart''

Reformdan bahseden Özdemir, ''MHK ve kulüp lisans kurulunda reform yapmamızın şart olduğunu söylüyorum. 5 büyük futbol ülkesinin çalışmalarını yakından izlemek istiyoruz. Bununla ilgili bir komite kuracağız. Bu komitemizin raporuna göre 3 yıllık MHK'nın master planını yapıp kamuoyuna sunmayı planlamaktayız" açıklamasında bulundu.

Nihat Özdemir kimdir? 5 Nisan 1950 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Nihat Özdemir, ilk ve orta eğitimini Diyarbakır'da tamamladıktan sonra Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nden Makine Mühendisi olarak mezun oldu.

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin Başkanlığı’nı yaptı

1973-1975 yılları arasında Ege Üniversitesi Endüstri Bölümü'nde Master yapan Özdemir, 1976 yılında Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.yi kurdu. Özdemir, 2002-2004 yılları arasında Türkiye Müteahhitler Birliği’nin Başkanlığı’nı yaptı.







Fenerbahçe'de yöneticilik yaptı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 17 yıl başkanvekilliği görevinde bulunan Nihat Özdemir bu görevinden 2011 yılında istifa etti.





Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’nın hissedarı olan Nihat Özdemir iki çocuk babasıdır.