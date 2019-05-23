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Egea ve 500 modellerinde otomatik vites farkı Fiat'tan

Egea ve 500 modellerinde otomatik vites farkı Fiat'tan

Fiat, "Otomatik Vites Farkı Bizden" kampanyasıyla mayıs ayı boyunca müşterilerine daha fazla konforu daha uygun fiyat ile sağlamayı hedefliyor.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, son 3 yılın en çok tercih edilen otomobil modeli unvanını taşıyarak liderliğini sürdüren ve herkesin iyi bir otomobile sahip olması için geliştirilen Egea ailesi ile birlikte 500L ve 500X SUV modellerinin otomatik şanzımanlı versiyonları, mayıs ayı boyunca manuel vites fiyatından satışa sunuluyor. 

Fiat Egea model ailesinin dizel versiyonları için geçerli olan bir diğer kampanya kapsamında da 24 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Şehrin yeteneklisi Fiat Panda'da ise hurda teşviki ile birlikte 63 bin 900 TL'den başlayan fiyat avantajı mayıs ayı boyunca devam ediyor. 

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