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ATA AÖF LMS sınav sonuç sorgulama ATA AÖF sonuç sayfası

ATA AÖF LMS sınav sonuç sorgulama ATA AÖF sonuç sayfası

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sonuçları açıklandı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar dönemi final sonuçları ATA AÖF sistemi üzerinden kontrol edilebilecek.

ATA AÖF sonuçları açıklandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi final sonuçlarını öğrendi. ATA AÖF sonuçları Atatürk Üniversitesi’nin sitesi üzerinden ilan edildi. ATA AÖF sınav sonuçlarını kontrol etmek isteyen birçok öğrenci Atatürk Üniversitesi’nin internet sitesini ziyaret etmeye başladı.

Bahar yarı yılı bütünleme sınavı sınav merkezi tercihleri 13-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Bütünleme sınavı sınav merkezleri tercihlerinin yapılacağı tarih gön özüne alındığında ATA AÖF final sınavı sonuçlarının en geç 25 Mayıs'a kadar açıklanması bekleniyordu ancak kurum sonuçları 22 Mayıs tarihinde erişime açtı.

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI

BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bütünlemeye kalan öğrenciler sınav takviminde yer alan bilgilere göre 29-30 Haziran tarihleri içerisinde bu sınavlara katılabilecek. Daha önce 15-16 Haziran'da yapılacağı açıklanan bütünleme sınavları YKS ile aynı tarihe denk gelmesi nedeniyle 29-30 Haziran tarihlerine alınmıştı.

Mezuniyet dönemi içerisinde olan öğrenciler için 3 ders sınavları ise 27 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

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