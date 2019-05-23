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Canlı yayında tartışacaklar mı? İmamoğlu ve Yıldırım'dan çarpıcı ifadeler

Canlı yayında tartışacaklar mı? İmamoğlu ve Yıldırım'dan çarpıcı ifadeler

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'ndan, "Canlı yayında tartışır mısınız?" sorusuna yanıt verdi. İmamoğlu, " Oturalım konuşalım" derken Yıldırım, "Olabilir, bakarız" ifadelerini kullandı.

23 Haziran seçimleri öncesi, İstanbul için yarışacak adaylardan Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun ekran önünde tartışmasına yönelik çağrılar artıyor.

"Her yerde söyledim. Oturalım konuşalım"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Haber Global televizyonunda, "Ben her yerde söyledim. Oturalım konuşalım. Bizi millet görse kıyaslasa baksa ne konuşuyoruz. Toplum da daha rasyonel karar verebilme ortamına sahip olsa. Bundan ne zarar gelir." diyerek tartışmayı kabul etti.

"Olabilir, bakarız"

Aynı dakikalarda Habertürk televizyonunda konuk olan Binali Yıldırım ise konunun hatırlatılması üzerine ilk olarak, ''Olabilir, bakarız. Tek başıma bir karar veremem'' yanıtını verdi.

"İki kişinin karar vermesi gerekir"

Ancak programın ilerleyen dakikalarında, bu açıklamalarına ek olarak, "Tek başıma karar veremem" diyen Yıldırım, "Tek başıma karar vereceğim dememi partisine soracak diye yayıyorlar, maksatlı yapıyorlar. İki kişinin programa katılmasına bir kişi karar verebilir mi, programa katılacak olan iki kişinin karar vermesi gerekir. İki boyutu var. Birinci boyutu iki adayın kabul etmesi. İkincisi kiminle yapılacağı konusunda karar verilmesi."

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