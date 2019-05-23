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Fenerbahçe'den Abdullah Avcı açıklaması

Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe'den Abdullah Avcı açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı ile görüşüldüğü iddialarına açıklık getirdi.

Fenerbahçe, medyada yer alan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı ile görüşüldüğü iddiaları ile ilgili resmi sitesinden açıklama yaptı. Avcı ile bir görüşme yapılmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"Dün ve bugün itibariyle basında yer alan Abdullah Avcı iddiaları üzerine, bu konu hakkında bir kez daha açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Sayın Abdullah Avcı için hiçbir girişimimiz olmamış; Sayın Avcı ile direkt veya dolaylı olarak herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. "

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