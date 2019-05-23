Kamil Ahmet Çörekçi iki yıl daha Trabzonspor'da
Trabzonspor, Kamil Ahmet Çörekçi ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig'i 3.sırada tamamlamayı hedefleyen ve Türkiye'yi önümüzdeki yıl Avrupa'da temsil etmeye hazırlanan Trabzonspor, transfer çalışmalarına başladı.
Bordo mavili kulüp, sağ bekte görev yapan Kamil Ahmet Çörekçi ile 2 yıllık mukavele tazeledi.
Ahmet Ağaoğlu, dün yaptığı açıklamda teknik direktör Ünal Karaman ile yola devam edeceklerini açıklamıştı.
Kamil Ahmet Çörekçi ile 2 yıllık sözleşme imzalandı@k_a_c92https://t.co/dspbwjCHDq pic.twitter.com/g171XlF72l— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 23 Mayıs 2019