Doğu Perinçek emin: ABD İran'a savaş açmaya cesaret edemez

İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand’ın onuruna verdiği iftar davetine katılan Vatan Partisi Genel Başkan Genel Başkanı Doğu Perinçek, ziyareti değerlendirdi.

Doğu Perinçek beraberindeki parti heyetiyle, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand’ın onuruna verdiği iftar davetine katıldı.

Büyükelçi Farazmand, Türkiye-İran dostluğuna da vurgu yaparak “Türkiye’nin güçlü olmasını istiyoruz, Türkiye ne kadar güçlü olursa İran da o kadar güçlü olur” demişti. Ziyareti Ulusal Kanal’a değerlendiren Perinçek, ABD’nin İran’a saldıramayacağını vurguladı.

Perinçek şunları kaydetti: “Biz bir savaş beklemiyoruz. Bu ABD ve İsrail için çok pahalıya mal olur. ABD’nin buna cesaret edeceğine ihtimal vermiyoruz. İran’ın bu sağlam duruşu Türkiye’nin güvenliği için de çok çok önemli. Güçlü İran güçlü Türkiye’dir. İran çok sağlam duruyor. Vatanını, denizlerini koruyor. Bu konuda kararlılıklarını bir kez daha gördük.”

Perinçek, Büyükelçi Farazmand’ın Türkiye’nin ABD’nin ambargo baskısına boyun eğmediğini söylediğini, “Bizim Türkiye ile 10 milyar dolarlık ticaret anlaşmamız var. Türkiye ambargoya teslim olsa bunun olması mümkün değildi” dediğini belirtti.