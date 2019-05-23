Emrah Serbes'in cezası Yargıtay tarafından onandı

Yargıtay, trafik kazasında üç kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes'in 13 yıl 4 aylık cezasını onadı.

Aydın yolunda, otomobillerine arkadan çarptığı 3 kişinin ölümüne neden olan ve yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezası alan, 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes'in temyiz incelemesi, Yargıtay 12'nci Dairesi'nde yapıldı. Tarafların taleplerini alan yüksek mahkeme heyeti, kararını 23 Mayıs'ta verecekti ve bugün onandı.

Ne olmuştu?

22 Eylül 2017 tarihinde saat 04.30 sıralarında, İzmir- Aydın yolunun Torbalı kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada İzmir'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik (59) yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan ve kızı Zeynep Özçelik'in (16) öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik (51) ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle yaşama döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Nilgün Özçelik, kazadan 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazada ölen baba, anne ve kızları, Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verildi.

Kazanın ardından otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru tutuklandı. Ancak bu aşamada; babasını, annesini ve kız kardeşini kazada yitiren Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler, savcılığa dilekçe vererek, sürücünün değişme ihtimali olduğunu, bu nedenle soruşturmanın Emrah Serbes yönünde genişletilmesi ve bu yönde delillerin toplanması talebinde bulundu. Savcılık tarafından talep kabul edilerek, soruşturma genişletildi ve yeni delillerin toplanmasına karar verildi.

Delillerin toplandığı süreçte 'Behzat Ç.' kitaplarının yazarı Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaşarak, sürücünün kendisi olduğunu açıkladı. Torbalı Adliyesi'ne gelen Serbes, suçunu itiraf ederek, teslim oldu. İfadesinin alınmasının ardından Emrah Serbes tutuklanırken, Kenan Doğru ise tahliye edildi. Soruşturma devam ederken, hazırlanan bilirkişi raporunda da Emrah Serbes'in asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, Serbes'in aracı alkollü olarak kullandığı, aşırı hızlı olduğu için şerit ihlali yaptığı ve takip mesafesine dikkat etmediği yer aldı. Öte yandan kazada yaşamını yitiren Ayhan Özçelik'in ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı hazırlanan raporla soruşturma dosyasına eklendi.

İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Serbes'e 'taksirle öldürme' suçundan 10 yıl hapis cezası verilirken, 'bilinçli taksirle öldürme' hükümleri uygulanıp, cezası 13 yıl 4 aya çıkarıldı. Mahkeme heyeti, ayrıca Emrah Serbes'in sürücü belgesine de 2 yıl 6 ay süreyle el koyulmasına karar verirken, cezada indirim de uygulamadı. Kazada ilk önce sürücü olduğunu söyleyen tutuksuz sanık Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.