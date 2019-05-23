Berat Albayrak, canlı yayında İvme Finansman Paketi'ni açıkladı!

İvme Finansman Paketi'ni açıklayan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'tan canlı yayında son dakika açıklamalar...

Berat Albayrak, "Yıl sonuna kadar 30 milyar TL finansman sağlanacak" ifadelerini kullandı.

"Makine imalatı için 150 milyon TL kredi sağlanacak" açıklaması yapan Albayrak, "Krediler enflasyona ya da DİBS'lere endeksli olacak" diye konuştu.

"İVME Finansman Paketi' 4 temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyecek" ifadelerini kullanan Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Yerli üretim kabiliyetimiz güçlenecek"

-Kredi paketi ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat/döviz gelir potansiyeli yüksek sektörlere yönelik olacak. Yerli üretim kabiliyetimiz güçlenecek, Türk sanayinin teknik alt yapısının daha ileri götürülmesi sağlanacaktır.

"30 milyar TL bir finansman sağlamış olacağız"

-İVME Paketi ile stratejik ürünlerin ihracatı öne çıkarılacak. Yıl sonuna kadar yaklaşık 30 milyar TL bir finansman sağlamış olacağız. Yatırım kredileri 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 10 yıl olacak. Azami kredi tutarı 150 milyon TL'ye kadar olacak. Pakete 3 kamu bankasının (Ziraat, Vakıfbank, Halkbank) katılımı gerçekleştirilecek.

Desteklenecek sektörler

-Hammadde-Ara malı, Makine ile birlikte tarım sektörü de desteklenecek ana sektörlerden olacak. Tarım sektöründe seracılıkta sağlanacak kredilerin vadesi işletme kredilerinde 14 ay, yatırım kredilerinde 84 ay olarak belirlendi. Tarım sektöründe diğer sağlanacak kredilerin vadesi işletme kredilerinde 12 ay, yatırım kredilerinde 60 ay olarak belirlendi.

2 farklı faiz seçeneği

-Tüm kredi paketlerinde 2 farklı faiz seçeneği sunacağız. Manipülatif işlem yapanlara karşı mücadelemiz sürecek. Türkiye zora düşsün diye bekleyenleri üzüyoruz. Üretici ve sanayicilerimize sağlanan destek ve teşvikler meyvesini vermeye başladı.

"Türkiye'nin cari fazla vereceğini öngörüyoruz"

-Haziran ayından itibaren Türkiye'nin cari fazla vereceğini öngörüyoruz. 18 yıllık AK Parti iktidarı içerisinde Haziran ayı itibariyla ilk defa cari açık dönemine girmiş olacağız. 70'li yıllardan bu günlere hesaplanan cari denge içerisinde tarihimizin en yüksek cari fazlasını verdiğimiz bir yıl olacak 2019 yılı.

"2019 yılını bütçe anlamında daha rahat yöneteceğiz"

-Yılın ikinci yarısından sonra atacağımız adımlarla 2019 yılını bütçe anlamında daha rahat yöneteceğiz. Ağustos'ta Mart ayında maruz kaldığımız saldırıları tüm Türkiye olarak yaşadık. Türk lirasına karşı manipülatif pozisyon alanlara karşı mücadelemiz devam edecek.

"500 binin üzerinde SGK girişi görüyoruz"

-İşsizlikte en kötüyü geride bıraktık. Ocak ve şubat geride kaldı. Özellikle Mart ve Nisan aylarına baktığımızda 500 binin üzerinde SGK girişi görüyoruz. Haziran ve Temmuz'da bu rakamın 1 milyonun üzerine çıkacağını, işsizlikte trendin aşağı yönlü gittiğini görmeye başladık ve göreceğiz.

"Kriz çıksa diyenleri üzmeye devam edeceğiz"

-Bugün 100 yıl önceki inanç ve istikametle Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığına gölge düşürmeye çalışanlara büyük bir dirençle karşılık vereceğiz. "Kriz çıksa" diyenleri üzmeye devam edeceğiz. Gerek finansman, gerek cari açık, gerek istihdam ve yatırımda dengelenme süreci tüm saldırılara rağmen yayına oturuyor. İlk çeyrekten itibaren çeyrek bazlı resesyon süreci geride kalacak.Teknik resesyon süreci inşallah geride kalacak. Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacak olan yolculuğumuzda geriye dönmemiz mümkün değildir.