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CHP'den dikkat çeken S-400 önerisi

CHP'den dikkat çeken S-400 önerisi

ABD ile Türkiye arasında S-400 kriziyle ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, S-400'lerin konuşlandırılmasının ertelenmesini önerdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dış politikadaki sıkışıklığın giderek keskinleştiğini, Türkiye'nin önünde çok önemli gündem maddelerinin bulunduğunu ifade etti.

ABD ile olan ilişkilerde belkide tarihin en kritik döneminden geçildiğini belirten Çeviköz, S-400'leri alacak olan ülke Türkiye'nin olduğunu ancak tartışmaların ABD ile Rusya arasında sürdüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin bu konuda öznel durumunu yitirdiğini öne süren Çeviköz, son olarak Alman hükümet sözcüsünün bu meselenin Türkiye ile NATO arasında bir konu olduğunu söylediğini aktardı.

Komisyon çalışmalarını bitirene kadar S-400'ler ertelensin

Çevikgöz, "Türkiye, S-400 satın alma kararını NATO boyutuyla görmesi gerektiğini anlarsa bu ikilemden çıkmak daha kolay olacaktır. Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD ile kurulmasını önerdiği askeri komisyonun NATO ile Türkiye arasında kurulması daha uygun olacaktır. Bu komisyon çalışmalarını bitirene kadar S-400'lerin konuşlandırılmasının ertelenmesini öneriyoruz." diye konuştu.

Çeviköz, Doğu Akdeniz'de Türkiye aleyhine gelişen dengelerin diploması ve uzlaşma yoluyla çözülmesinin doğru olacağını belirtti. Çeviköz, "Türkiye aleyhine olan mevcut durumun değişmesi için Türkiye'nin Şam, Tel Aviv ve Kahire'deki büyükelçileri tekrar göreve gönderilmelidir." dedi.

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