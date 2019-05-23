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Diyarbakır’a gidecek olan Ahmet Davutoğlu’na AK Parti cephesinden tepki

Diyarbakır’a gidecek olan Ahmet Davutoğlu’na AK Parti cephesinden tepki

Yeni parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu'nun 27 Mayıs'ta Diyarbakır'da yapacağı program öncesi AK Parti'ye yakın ‘Gönül Mimarları İnisiyatifi’ adlı oluşum, açıklama yaparak tepki gösterdi.

27 Mayıs’ta Diyarbakır’a gelmesi beklenen Ahmet Davutoğlu, iftar programına katılıp bir dizi görüşmeler gerçekleştirecek. Davutoğlu’nun ziyareti öncesi Diyarbakır’da AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen ‘Gönül Mimarları İnisiyatifi’ adlı oluşum, açıklama yaparak Davutoğlu’nu eleştirdi.

Bu ince ruhlu insanı incitmek ancak insafsızlıkla ifade edilebilir

Sputnik'te yer alan habere göre oluşum adına açıklamayı yapan Abdulkadir Arslanoğlu “Hak namına, attığı her adımda, liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasındayız. Şuana kadar, yaptığı büyük hizmetler, örneği görülmemiş icraatlar ve omuzladığı ağır yük sebebi ile Başkanımız Erdoğan’a müteşekkiriz, duacıyız minnettarız! Gün hayatını ümmetin kurtuluşuna adayan, vefakâr ve fedakâr liderimize destek olma, yanında olma, duacısı olma günüdür. Bizce, bu ince ruhlu insanı incitmek ancak insafsızlıkla ifade edilebilir. Ortada, ülkemizi bölmek isteyen, bu yolda her türlü fenalığı mubah gören ve avuçlarını ovuşturan hainler dururken; bunlara karşı ‘bir’ olup birlikte mücadele etme yerine, rotasını şaşıran, başka beklentilerin peşine düşüp, hevasının esiri olan bir takım zevatın, düştüğü körlük kuyusundan çıkamamalarıdır” şeklinde konuştu.

Dış güçlerin ekmeğine yağ sürmek isteyenler bu şehre gelmesinler

Arslanoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bölgedeki mütedeyyin Kürtlerin desteğini alabileceklerini düşünerek bu işe bölgenin kalbi konumundaki Diyarbakır’dan start verecekleri havasını estirmişlerdir. Bu kadim şehrin/Diyarbakır'ın kapıları ve hatta gönüllerimizin kapıları dışarıdan gelen tüm misafirlerimize ardına kadar açıktır. Ancak bizler, bu kadim şehrin gerçek sakinleri, bölünmez bütünlüğümüzün bu şehirdeki teminatı olan Diyarbakırlılar, buradan Türkiye’nin mührü olan Diyarbakır’dan haykırıyoruz ve diyoruz ki hiç kimse, fitnenin fitilini, bu şehirden ateşleye bileceğini aklından bile geçirmesin. Amacı bölücülük olanlar bu şehirden eli boş dönerler! Memleket sevgisinden nasibini almamışlar bu şehre gelmesinler! Bayrak sevgisinden nasibini almamışlar bu şehre gelmesinler! Dirliğimizi bozmak, dış güçlerin ekmeğine yağ sürmek isteyenler bu şehre gelmesinler.”

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