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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı toplantısında konuştu. "İlim insanına sahip çıkmadığınızda Alman ona sahip çıkar" ifadelerini kullanan Erdoğan "İslam alimlerinin çalışmaları incelenmeden dünya bilim tarihinin yazılması mümkün değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Fuat Sezgin'in 1960 darbesinin ardından İstanbul Üniversitesi'nden uzaklaştırılması tarihimizin en büyük ayıplarından biridir'' diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Sahip çıkmadığınız zaman Alman sahip çıkar"

-Uzaklaştırılan Fuat Sezgin çalışmalarını Almanya'da devam ettirdi. Fuat Hoca İslam değil de Roma, Bizans tarihi çalışmış olsaydı hayatının sonuna kadar İstanbul Üniversitesi'nde kalmaya devam ederdi. Sıkıntı burada. İlim insanına sahip çıkmadığınız zaman Alman sahip çıkar. Kendi ilim erbabımıza, ilmi birikimimize sahip çıkamamamızın sebeplerini iyi düşünmeliyiz. İlme sevdalıyız. İlmin ilim adamlarının önünü açacaksınız biz bunu yaptık.

"Rami Kışlası'nı da 6 milyon ciltlik büyük kütüphane olarak yapıyoruz"

-Şu anda Türkiye'de bir büyük kütüphaneye sahip değildik şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5 milyon ciltlik bir kütüphaneyi yaptık. İstanbul'da eski Rami Kışlası'nı da 6 milyon ciltlik büyük kütüphane olarak yapıyoruz.

"Gülhane Parkı'na muhakkak uğrayın"

-İslam'ın çok zengin bir medeniyet birikimi var. Medeniyet inşa etmek her topluma nasip olmaz. Önümüzdeki dönemde ülkemizi tüm bilim insanları için çok daha önemli bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Gençlerimize tavsiye ediyorum Gülhane Parkı'na muhakkak uğrayın müzeyi gezin. Neler yapmışlar Fuat Hocamız nelerin başını bu noktada çekmiş. Onlar sizin ufkunuzu daha da artıracaktır. Gülhane Parkı çok fakirdi bu kütüphane ile zenginleştirmiş olduk.'

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