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Muş'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Muş'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe

MUŞ'ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, 32 sığınak, 13 avcı boy çukuru, 4 gözetleme mevzi imha edildi. Sığınaklar içerisinde el yapımı paylayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde 15-17 Mayıs tarihlerinde Bayrak-126 Şehit Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil operasyonu gerçekleştirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şenyayla bölgesinde icra edilen operasyonda; 32 sığınak, 13 avcı boy çukuru, 4 gözetleme mevzii ve 6 adet toprağa gömülü jelikan bidon tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

2 adet 18 kilogramlık yağ ve 1 adet 10 kilogramlık zeytin tenekesinden oluşan paralel bağlı amonyum nitrat ve mazot karışımı çivi ile güçlendirilmiş patlatılmaya hazır bölgesel etkili 1 adet EYP, teröristlerce kullanılan sığınak içerisinde 1 adet basma düzenekli EYP ve arazide 2 adet EYP düzeneği tespit edilerek imha edildi. 

Sığınaklar ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde ise 27 adet HK-23 makineli tüfek mühimmatı, 15 kilo EYP yapımında kullanılan gübre, 2 litre mazot, 1154 metre kablo, 36 adet çeşitli ebatlarda pil, 380 kilo gıda malzemesi, 166 adet kadın teröristlere ait kozmetik/bakım malzemesi, 220 adet kadın teröristlere ait iç/dış giyim malzemesi, 108 adet ilaç ve tıbbi malzeme, 49 adet mutfak malzemesi ve eşyası, 28 adet inşaat malzemesi, 2 adet çadır/branda ele geçirildi. 

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