İBB'den her gün 15 bin kişiye iftar ve sahur hizmeti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa ve Asya yakasında 6 meydanda kurduğu iftar alanlarında İstanbullulara hizmet veriyor. Şehrin en yoğun meydanlarında kurulan alanlarda günlük 13 bin 500 kişi iftar yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Mobil Büfeleri ise gece yarısından imsak vaktine kadar hastanelerin acil servislerinde sahur hizmeti sunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da iftar alanları ile İstanbullulara hizmet veriyor. Şehrin en yoğun olduğu 6 meydanda kurulan çadırlarda vatandaşlara her gün sıcak yemek ikramında bulunuluyor.

Her akşam sıcak yemek ve tatlı Avrupa Yakası’nda Mecidiyeköy Meydanı (2500 kişilik), Eminönü Meydanı (2000 kişilik) ve Aksaray Meydanı’nda (2500 kişilik); Anadolu Yakası’nda ise Üsküdar Meydanı (2500 kişilik), Çekmeköy (2500 kişilik) ve Kadıköy Meydanı’nda (1500 kişilik) kurulan çadırlarda Ramazan ayı boyunca her akşam toplam 13 bin 500 kişiye iftarda sıcak yemek servis ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi mutfaklarında özenle hazırlanan Ramazan çadırları iftar menüsü; iftariyelik, çorba, kavurma, pilav, ayran ve tatlıdan oluşuyor.

Mobil büfeler ile hastanede sahur hizmeti



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Mobil Büfeleri ise her gece devlet hastanelerinde sahur hizmeti veriyor. Mobil Büfeler, her gece 00.30 ile 03.15 saatleri arasında Tuzla Zeynep Kamil, Fatih Sultan Mehmet, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank, Haydarpaşa, Üsküdar, Lütfü Kırdar, Abdülhamithan, Büyükşehir, Haseki, Başakşehir, Şişli, Çapa, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Bakırköy, Arnavutköy, İstinye, Samatya, Avcılar, Eyüp gibi büyük devlet hastaneleri acil servislerinde sahurluk ikramı yapıyor.

İkram edilen kahvaltı tabağı ve içeceklerden, başta hasta yakınları olmak üzere dileyen herkes ücretsiz olarak istifade edebiliyor.