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Eski kaymakam ve eşine hapis cezası

Eski kaymakam ve eşine hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski kaymakam ve eşi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar eski kaymakam Ali Türk ile eşi eski öğretmen Yasemin Türk ve avukatları katıldı.

Sanıklar, savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadıklarını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadıklarını öne sürdü.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanık Ali Türk'ün ByLock kullandığını ve çok sayıda giriş yaptığını tespit edildiğini ve örgüt toplantılarına katıldığını belirtti.

Sanık Yasemin Türk'ün de eşinin adına olan telefon hattında ByLock kullandığını kaydeden savcı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

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