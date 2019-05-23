Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Resmen açıklandı

Olympiakos'un Başkanı Evangelos Marinakis, Fenerbahçeli yıldız Mathieu Valbuena ile transfer konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mathieu Valbuena'nın yeni adresi belli oldu.

Yunanistan'ın güçlü takımlarından Olympiakos'un Başkanı Evangelos Marinakis, Fenerbahçeli yıldız Mathieu Valbuena ile transfer konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

''Çok iyi bir oyuncuyu transfer ettik diyebiliriz''

Marinakis, yaptığı açıklamada ''Valbuena'nın Olympiakos'a çok faydası olacak. Çok iyi bir oyuncuyu transfer ettik diyebiliriz. Anlaşma şu anda çok yakın. Listede çok oyuncu var. Olimpiyakos'un şampiyonluğu ve Avrupa'da yerini alması her şeyden önemlidir." açıklamalarını yaptı.