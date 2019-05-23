Diagne "krallığını" ilan etmeye hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'de sezonunu bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, gol kralı olmaya çok yakın.

Sezona Kasımpaşa'da başlayan ve devre arasında Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon iki takım forması altında çıktığı 29 lig maçında 30 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Sezonun ilk yarısını geçirdiği Kasımpaşa'da görev aldığı 17 maçta 20 kez fileleri sarsan Mbaye Diagne, ikinci yarıda sarı-kırmızılı formayı giydiği 12 müsabakada 10 kez skor üretti.

Kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Diagne, son haftasına girilen ligde en yakın takipçileri Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse ve Çaykur Rizesporlu Vedat Muric'in 14 gol önünde bulunuyor.

Galatasaray 17. kez gol kralı çıkaracak

Mbaye Diagne yarışı önde bitirmesi durumunda, sarı-kırmızılı forma altında gol krallığı yaşayan 17. futbolcu olacak.

Ligde daha önce 17 ayrı takımdan toplam 42 futbolcu gol krallığı yaşadı.

Süper Lig'de en fazla gol kralı çıkartan Galatasaray'da daha önce Metin Oktay 6, FETÖ firarisi Hakan Şükür 3, Tanju Çolak 2, Tarık Hodzic, Milan Baros, Burak Yılmaz, FETÖ firarisi Arif Erdem ile Bafetimbi Gomis birer kez sezonu zirvede bitirdi.

Rekor kırdı

Mbaye Diagne, skorer performansıyla Süper Lig'de rekor kırdı.

Senegalli futbolcu, kaydettiği 30 golle bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunun yeni sahibi oldu.

Bu rekor, geçen sezon Galatasaray forması altında 29 kez ağları havalandıran Bafetimbi Gomis'te bulunuyordu.

Gollerin 12'si penaltıdan

Diagne, bu sezon attığı 30 golün 12'sini penaltıdan kaydetti.

Senegalli futbolcu, sezonun ilk yarısında Kasımpaşa'da penaltıdan 6, ikinci devrede de Galatasaray'da penaltıdan aynı sayıda gol attı.