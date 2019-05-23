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Devlet Bahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararına ilk yorum!

Devlet Bahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararına ilk yorum!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "YSK şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır" diye konuştu.

MHP Lideri Bahçeli, "MHP, YSK'nın gerekçeli kararını tartışmasız şekilde doğru ve isabetli bulmaktadır" ifadelerini kullandı. 

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

CHP sözcülerinin gerekçeli karara yönelik kaba ve saygısız ifadeleri ise bir defa millet iradesine ve hukukun temel ilkelerine tahammülsüzlüktür

-Türkiye S-400 bahanesiyle siyasi ve ekonomik kuşatmaya alınmış,boyun eğmesi amaçlanmıştır.

-Türkiye'de resmi olarak Dersim ismiyle anılan bir yer yoktur ve olmayacaktır. Tabeladaki Tunceli yerine Dersim yazılması yok hükmündedir.

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