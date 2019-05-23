İstanbul seçimleri neden iptal edildi? 12 Soruda YSK'nın İstanbul gerekçesi

YSK'nin bu kararının gerekçesi dün açıklandı. Gerekçe açıklanana kadar, İstanbul seçiminde neden sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edildiği, sandık kurullarının oluşumunun seçim sonuçlarına nasıl etki ettiği, YSK'nin eski içtihatlarına aykırı karar verilip verilmediği soruları kamuoyunda tartışıldı.

YSK'de 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesi bu soruları yanıtladı. Buna göre, merak edilen soruların Kurulun gerekçeli kararındaki yanıtları şöyle: