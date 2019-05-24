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Uludağ'da bu çiftlikte kendi balığını kendin tutuyorsun

Uludağ'da bu çiftlikte kendi balığını kendin tutuyorsun

Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki Keles ilçesindeki bir çiftlikte vatandaşlar kendi tuttukları alabalıklarla iftar yapabiliyor.

Bursa merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Keles'e bağlı Dağdibi Mahallesi'nde bungalov evleriyle hizmet veren alabalık çiftliği güzelliğiyle misafirlerini bekliyor. Bungalov tipi butik otelleri görmek ve Uludağ'ın buz gibi akan derelerinde balık yakalamak isteyenler Keles ilçesine akın ediyor. Zengin bitki örtüsü, su kaynakları, yürüyüş yolları, çocuk parkı, organik meyve ve bol oksijenli temiz havanın bulunduğu bölgedeki bungalov evlerinde 4 kişilik bir aile kalabiliyor.

"Kendin tut pişir ye" 

Öte yandan tesiste Ramazan ayında da misafirler ağırlanıyor. Zengin bir ramazan menüsüne sahip tesiste, misafirler yiyeceği balığı kendi tutabiliyor. Ayrıca serin bir havada iftar yapmanın keyfi çıkartılıyor. Çocuklar için ise, oyun ve yeşil alanlar ilgi görüyor.

İşletme sahibi Ömer Pehlivan, "1993 yılında Tarım İl Müdürlüğü tarafından aldığımız izinle alabalık üretim tesisi olarak başladık. Tesisin restoran ve konaklama kısmına ağırlık veriyoruz. Buraya Türkiye'nin dört yanından gelen misafirlerimizi restoran anlamında kaliteli ve sağlıklı bir şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Konaklama tesislerimizi yaptık. Günlük ve haftalık olarak bu evleri kiralıyoruz. Konaklama için kiraladığımız evlerimiz Bursa'ya 40 kilometrelik uzaklıkta ormanın içerisinde bulunmaktadır. Dört kişilik aile rahat bir şekilde konaklayabilir. İçerisinde buzdolabı, tuvalet, banyo, tek ve çift kişilik yatakları bulunmaktadır. Evlerimizin fiyatı hafta içi günlük 230 lira, hafta sonu 300 liradır. Tesisimizde kahvaltımız, alabalık çeşitleri, et yemekleri çeşitlerimiz bulunmaktadır'' dedi.  

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