HABER /  YEREL

Tekirdağ'da işadamı iki müteahhit arkadaşını öldürüp ormana attı

Demirören Haber Ajansı
Tekirdağ'da işadamı iki müteahhit arkadaşını öldürüp ormana attı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Metin Ç. (36), gazinoda alacak meselesi yüzünden tartıştığı kendisi gibi müteahhit olan Dursun Arslan’ı (40) bıçaklayarak öldürdü. Metin Ç.’nin olayın ardından gazinodan birlikte ayrıldığı Fesih Yıldız'ı (50) da öldürüp, cesedini ormanlık alana attığı ortaya çıktı.

Çerkezköy ilçesi 4 çocuk babası Metin Ç., kendisi gibi müteahhitlik yapan Dursun Arslan ve Fesih Yıldız ile Barbaros Caddesi'ndeki bir gazinoda buluştu. Burada sabaha karşı Metin Ç. ile Dursun Arslan arasında alacak- verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çok az sayıda kişinin bulunduğu işletmede, Metin Ç., Arslan'ı bıçakladı. Olayın ardından Metin Ç. ile Fesih Yıldız, gazinodan ayrıldı.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fesih Yıldız, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Diğer müteahhiti de öldürmüş

Olayın ardından çalışanların ifadesine başvurup güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, cinayeti Metin Ç.'nin işleyip, Fesih Yıldız ile birlikte bir araçla gazinodan ayrıldığını belirledi. Polis, düzenlenen operasyonla Metin Ç.'yi gözaltına alıp, emniyete götürdü.

Polis, sorgusunda Metin Ç.'ye, Fesih Yıldız'ın nerede olduğunu sordu. Metin Ç. ise Yıldız'ı da bıçaklayıp öldürdüğünü, cesedini de Kuşbahçe mevkisinde ormana attığını söyledi. Metin Ç.'nin tarif ettiği yere giden polis ekipleri, Yıldız'ın da cesediyle karşılaştı.

Cinayetleri alacak meselesi yüzünden işlediğini söyleyen Metin Ç.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Müge Anlı canlı yayında Ecrin bebek ile ilgili ortaya çıkan yeni belgeler
Foto Galeri Müge Anlı canlı yayında Ecrin bebek ile ilgili ortaya çıkan yeni belgeler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'den olay iddia! Kamu görevlisi olmayan kişiler 23 Haziran için görevlendirildi
CHP'den olay iddia! Kamu görevlisi olmayan kişiler 23 Haziran için görevlendirildi
Ali Koç milli futbolcuyla balıkçıda buluştu transferi anında bitirdi
Ali Koç milli futbolcuyla balıkçıda buluştu transferi anında bitirdi
Sevgilisi öldürdürüp soydu! Bu adama iyi hal indirimi verildi
Sevgilisi öldürdürüp soydu! Bu adama iyi hal indirimi verildi
Doğu Perinçek yine çok iddialı: Türkiye üretim devriminin eşiğinde
Doğu Perinçek yine çok iddialı: Türkiye üretim devriminin eşiğinde
Medipol Başakşehir Aziz Behich'le anlaştı
Medipol Başakşehir Aziz Behich'le anlaştı
CHP'nin reklamcısından AK Parti'ye değişim uyarısı Bağcılar'da 10'dan fazla bale kursu var
CHP'nin reklamcısından AK Parti'ye değişim uyarısı Bağcılar'da 10'dan fazla bale kursu var
ÖNCEKİ HABERLER
MHRS hastane randevu bilgilerimi unuttum ne yapmalıyım?
MHRS hastane randevu bilgilerimi unuttum ne yapmalıyım?
Amazon'dan görülmemiş proje! İnsan duygularını anlayabilecek
Amazon'dan görülmemiş proje! İnsan duygularını anlayabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ALibeyköy Cami açılışında açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ALibeyköy Cami açılışında açıklamalar
Suriyeli gelini öldüren baba oğulun cezası verildi işte karar
Suriyeli gelini öldüren baba oğulun cezası verildi işte karar
Saman nezlesi hakkında bilmeniz gerekenler! Bu aylara dikkat
Saman nezlesi hakkında bilmeniz gerekenler! Bu aylara dikkat
İbrahim Karakaş kimdir ne iş yapıyor Dilber Ay'ın kocası
İbrahim Karakaş kimdir ne iş yapıyor Dilber Ay'ın kocası
Cezaevinden çıkar çıkmazı 11 işyeri soydu, kasaptan girdi balıkçıdan çıktı
Cezaevinden çıkar çıkmazı 11 işyeri soydu, kasaptan girdi balıkçıdan çıktı
Dilber Ay'ın eşi kaç yaşında İbrahim Karakaş kimdir mesleği
Dilber Ay'ın eşi kaç yaşında İbrahim Karakaş kimdir mesleği
Yorumlar