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İstanbul Havalimanlarında rötar! Uçaklar yönlendiriliyor, zorunlu iniş yapıyor

İstanbul Havalimanlarında rötar! Uçaklar yönlendiriliyor, zorunlu iniş yapıyor

İSTANBUL'da etkili olan rüzgar ve sağanak yağış İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş ve kalkışta gecikmelere neden oldu. Bazı uçaklar İzmir ve Ankara'ya yönlendirildi. Kimi uçaklar ise uzun zaman sonra iniş yapabildi.

İki havalimanında da hava şartları nedeniyle kalkışlarda rötar yaşanıyor. Flightradar'ın verilerine göre Sabiha Gökçen Havalimanı için inişte 38, kalkışta 25 dakika ortalama gecikme var. İstanbul havalimanı için bu süre inişte 10, kalkışta 31 dakikaya ulaşıyor.

Bazı uçaklar İzmir ve Ankara'ya yönlendiriliyor

Öte yandan, söz konusu iki havalimanında iniş izni isteyen bazı uçaklar İzmir ve Ankara'ya yönlendirilirken bazı uçaklar da uzun turlar attıktan sonra teker koyabildi. Örneğin, Ankara'dan 6:55'te kalkması planlanan TK7241 sefer sayılı İstanbul uçağı ancak 7:47'de kalkabildi. İniş öncesi de Armutlu Yarımadası üzerinde yaklaşık yarım saat boyunca tur attı.

Zorunlu iniş yaptılar

Olumsuz hava koşulları yüzünden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar, Bursa Yenişehir Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. İlk olarak THY'nin Taşkent uçağı, saat 05.58'de zorunlu iniş gerçekleştirdi. Pegasus Hava Yolları'nın Beyrut uçağı ise saat 09.00'da Yenişehir'e yönlendirildi. Pegasus Hava Yolları'nın Ankara uçağı da saat 09.30'da Yenişehir Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Uçakların, hava koşulları uygun olunca Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket edeceği belirtildi.

Yolcular konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşımlarda bulunurken, İstanbul Havalimanı'nda rüzgar saatte 32 kilometreye kadar çıkmış durumda.

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